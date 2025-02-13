МККК: за год число дел о пропавших без вести в России и Украине удвоилось

С февраля 2024 года количество открытых дел о пропавших без вести в связи с боевыми действиями на Украине увеличилось более чем вдвое, практически достигнув 50 тыс. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста (МККК).

«С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести более чем удвоилось, на сегодняшний день достигнув отметки практически в 50 тыс.»,— приводит агентство слова главы бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, Душана Вуяшанина.

По словам главы бюро, большинство из почти 50 тыс. человек, судьбу которых в настоящее время пытаются выяснить сотрудники организации,— военнослужащие.

В конце декабря 2024 года глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель говорил «Ъ», что на тот момент организация рассматривала 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести с обеих сторон конфликта.

О поиске пропавших без вести в регионе — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».

Анастасия Домбицкая