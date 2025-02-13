Магнитогорца обвиняют в оправдании терроризма

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с работниками УФСБ России по региону задержали 54-летнего магнитогорца. Его обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Сотрудники МВД установили, что местный житель в 2020 году разместил в одном из городских интернет-сообществ комментарий, оправдывающий террористическую деятельность и побуждающий других пользователей к ее осуществлению. Уголовное дело в отношении магнитогорца возбуждено следователями СУ СКР по региону.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 41-летнего жителя региона по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Виталина Ярховска