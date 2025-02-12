В Ярославской области у воды хотят строить кемпинги и глэмпинги

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о планах по развитию земельных участков у водных объектов. Там планируется создавать рекреационные зоны и туристическую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Евраев отметил, что многие из этих участков сейчас не используются и зарастают кустарником. «Если требуется перевод земли в другой вид использования, то делать это нужно сейчас. Никто из инвесторов не будет сидеть и ждать нас годами. Нужно самим проявлять инициативу и создавать благоприятный деловой климат»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Губернатор поставил задачу провести полное исследование всех таких территорий для создания единого адресного портфеля предложений для инвесторов. По его словам, в этот портфель должны войти сотни предложений, а точкой сбора станет Проектный институт, который разработает единый подход к оформлению и создаст мастер-планы.

«Глэмпинги вместо борщевика и зарослей. Приняли в работу новую задачу от губернатора. Будем подбирать территории для размещения дополнительных турообъектов — гостиниц, загородных баз и других мест отдыха. Подходящие участки оформим под новый вид использования и разместим на инвестпортале»,— написал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

Антон Голицын