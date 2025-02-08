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В Таганроге из-за похолодания возникли перебои с водоснабжением

Из-за ухудшения погодных условий временно ограничена подача воды в городскую сеть Таганрога. Об этом сообщает и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из-за усиления восточного ветра и понижения температуры образовалась шуга (донный лед) в местах водозаборов Таганрога, что привело к снижению уровня воды и производительности водозаборных сооружений.

Снижение уровня воды на водозаборных сооружениях Таганрога также вызвало остановку водопроводных насосных станций в хуторах Хапры и Весёлый, также подача воды приостановлена для сел Чалтырь и Крым.

После нормализации погодных условий водоснабжение будет восстановлено.

Ева Китаева

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