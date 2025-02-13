Снег и похолодание ожидаются в выходные на территории Удмуртии

Ежедневно до конца текущей недели и в начале следующей недели в Удмуртии прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде снега, наиболее интенсивные в выходные дни. На дорогах ожидается гололедица и местами снежный накат. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Температура воздуха в ночь на пятницу, 14 февраля, опустится до -8..-13°С, днем поднимется до -5..-10°С. В субботу ночью, 15 февраля, ожидается -10..-15°С, днем -6..-11°С. В воскресенье, 16 февраля, и в начале следующей недели температура продолжит понижаться.