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Жительница Новороссийска перевела телефонным мошенникам 1,3 млн рублей

В Новороссийске 50-летняя женщина стала жертвой мошенников через мессенджер, лишившись 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Новороссийску.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что в отношении нее проводится проверка. Позвонивший «правоохранитель» сообщил, что от ее имени совершен крупный денежный перевод участнику террористической организации, в связи с чем, возбуждено уголовное дело.

Женщине предложили якобы безопасный счет для перевода денег, чтобы избежать новых переводов на имя участника террористической организации.

Жертва поверила мошенникам и перевела более 1,3 млн руб. по указанным реквизитам. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Тат Гаспарян

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