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Коммерсантъ FM
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Более 77 млн рублей переплатили потребители в КЧР газовикам в республике

Как сообщили в ГУ МВД России по СКФО, сотрудниками ведомства «в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий по декриминализации топливно-энергетического комплекса региона» выявлен «факт злоупотребления полномочиями должностными лицами газораспределительных организаций Карачаево-Черкесии».

По данным оперативников, в 2018 году должностные лица организаций умышленно завысили стоимость газопроводов, находящихся на территории КЧР и приобретенных по договорам купли-продажи у зависимых от них компаний. Это привело к необоснованному завышению тарифа на транспортировку газа в 2019–2022 годах и «причинению имущественного ущерба потребителям в размере более 77 млн рублей». СУ МВД по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Факт продажи газораспределительных сетей в КЧР, а также их вывод в адрес компании выявили весной 2024 года. Следователи установили, что газопроводы были построены в рамках исполнения программ по газификации региона за счет бюджетных средств и средств головной энергоснабжающей организации. Тем не менее в 2019 году руководство компании получило право на возмещение НДС из бюджета в размере более 78 млн руб., которые были перечислены на их расчетный счет. По этому факту СУ МВД по КЧР возбудило еще одно уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации источников «Ъ», а материалах правоохранителей упоминаются АО «ГазпромРаспределение.Черкесск» и ООО «Межрегионгаз».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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