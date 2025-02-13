Зампреда правительства Омской области Дениса Цуканова перевели в СИЗО

Вице-губернатора Омской области — министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова перевели в СИЗО до 11 мая. Ранее он находился под домашним арестом, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Басманного райсуда Москвы.

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Дениса Цуканова задержали 12 декабря прошлого года в Омске. Его обвиняют в присвоении или растрате. По данным следствия, инкриминируемое господину Цуканову преступление было совершено в период, когда он занимал пост зампредседателя правительства — руководителя аппарата Донецкой народной республики. На время следствия чиновник отстранен от работы в региональном правительстве.

И. о. главы минцифры региона назначен первый заместитель Максим Макаленко.

Александра Стрелкова