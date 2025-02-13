Тюменские власти и банк ВТБ договорились о разработке стратегии развития региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин обсудили развитие сотрудничества между регионом и банком, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Андрей Костин

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор и Андрей Костин

Фото: Правительство Тюменской области

В ходе встречи стороны договорились о совместной работе над разработкой стратегии социально-экономического развития Тюменской области, включая план для Тюменской агломерации. «А еще ВТБ продолжит поддержку Тюменского экспортного форума и готов помогать нашим культурным проектам. Также обсудили с Андреем Леонидовичем вопросы, связанные с развитием промышленной ипотеки в регионе»,— рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Александр Моор и Андрей Костин также посетили медицинские учреждения региона, входящие в кластер «Медицинский город», в который, в частности, входит Радиологический центр, где применяются современные методы диагностики и лечения онкозаболеваний с применением радиофармпрепаратов, а Федеральный центр нейрохирургии ежегодно проводит до 4 тыс. сложных операций, в том числе внутриутробно. Сейчас к развитию кластера активно привлекаются бизнес-партнеры.

Глава региона показал гостю пешеходную улицу Дзержинского. Андрея Костина познакомили с традициями сибирского чаепития и рассказали ему об уникальной тюменской деревянной домовой резьбе.

Ирина Пичурина