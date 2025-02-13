На развитие ЮУЖД в 2024 году направили 34,7 млрд рублей

ОАО «РЖД» в 2024 году инвестировало в развитие Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) 34,7 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2023 году. За последние десять лет это рекордный объем вложений, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

На ЮУЖД было реконструировано 311 км пути и уложено 173 стрелочных перевода. Продолжилось обновление транспорта: 15 маневровых тепловозов поступили в депо Карталов, четыре — в Оренбург. Также четыре электропоезда направлены в Челябинскую и Курганскую области. Для предупреждения травматизма на станции Чебаркуль оборудовали два пешеходных перехода со световой и звуковой сигнализацией. Еще один появился на участке Челябинск-Южный — Пост Восточный, соединив поселок Фатеевка с Ленинским районом города. На подходах сделаны площадки с направляющими ограждениями. Для удобства пересечения путей уложен резинокордовый настил, смонтированы пандусы и тактильные указатели.

Также инвестиции направили для укрепления берега реки Сакмара вдоль железнодорожного пути на участке между станциями Саракташ и Кандуровка (Оренбургская область). Работы позволили сделать безопасным движение по железной дороге на участке и повысить скорость хода поездов, ограниченную с 2017 года, до установленной.

Виталина Ярховска