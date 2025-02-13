Республика Татарстан в 2024 году вошла в число лидеров по урожайности сахарной свеклы среди регионов Приволжского федерального округа, заняв 3-е место с объемом 436,1 тыс. тонн. Об этом сообщили на итоговом заседании коллегии Минсельхоза Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 3 место в ПФО по урожаю сладкой свеклы с объемом 436 млн тонн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан занял 3 место в ПФО по урожаю сладкой свеклы с объемом 436 млн тонн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году республика занимала 8-е место в ПФО с урожаем свеклы в 336,1 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что за 5 лет инвестиции в сельское хозяйство Татарстана превысили 165 млрд руб.

Дарья Сайфиева