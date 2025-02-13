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БСК потратит 1 млрд рублей на исследования рынка

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) по итогам закупки у единственного поставщика заключило договор на исследование рыночной конъюнктуры. Название подрядчика не указано. По данным сайта госзакупок, цена договора составила 1 млрд руб. Источники финансирования не конкретизируются.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документах на сайте госзакупок нет информации о том, в каких целях проводятся исследования. Отсутствует и техническое задание к предмету закупки.

АО «БСК» является крупнейшим производителем кальцинированной и пищевой соды. Компания зарегистрирована в 1991 году в Стерлитамаке. 38% акций владеет Башкирия, 11% находятся в доверительном управлении республиканской инвестиционной компании «Региональный фонд», 47% — в доверительном управлении холдинга «Росхим».

Идэль Гумеров

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