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Лавров: Москва и Душанбе продолжают развивать связи даже в сложной обстановке

Отношения между Россией и Таджикистаном продолжают развиваться даже в сложной геополитической обстановке. Об этом сегодня, 13 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на переговорах с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Он отметил тесную координацию между странами в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в сфере внешней политики.

«Наши страны — проверенные временем союзники»,— сказал Сергей Лавров, открывая переговоры с таджикистанским коллегой (цитата по ТАСС). По словам российского министра, взаимоотношения двух стран «поступательно развиваются даже в нынешний период, когда геополитическая обстановка, мягко говоря, непростая». По словам российского министра, партнеров объединяют многоплановые межрегиональные связи, взаимодействие в культурно-гуманитарной, образовательной сферах.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства выделил тему русскоязычного образования в Таджикистане. «Очень признательны за поддержку проектов и инициатив по расширению доступности русскоязычного образования в Таджикистане»,— сказал министр, отметив, что на текущий академический год РФ увеличила квоту для студентов из Таджикистана до 1 тыс. человек. «Это один из самых высоких показателей в наших отношениях с зарубежными странами в этой сфере»,— подчеркнул господин Лавров.

В 2019 году Душанбе и Москва подписали соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в пяти городах Таджикистана: Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. В 2021 году правительство России выделило на это $150 млн. Каждая российско-таджикская школа рассчитана на 1,2 тыс. детей, обучение ведется исключительно на русском языке в соответствии с российскими образовательными стандартами. Преподавание истории в этих школах будут вести по российскому учебнику.

Анастасия Домбицкая

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