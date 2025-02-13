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Коммерсантъ FM
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Участники СВО и ветераны ВОВ в Забайкалье без очереди попадут на прием к чиновникам

Депутаты заксобрания Забайкальского края намерены поддержать инициативу прокуратуры региона и принять закон о «дополнительных мерах поддержки для ряда категорий граждан на личный прием». Как сообщает пресс-служба парламента, законопроект предусматривает «право на первоочередной прием в органах власти участников СВО, членов их семей, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий».

Отмечается также, что льгота будет распространяться на «людей старше 70 лет, беременных женщин и ряд других категорий». Кроме того, сроки рассмотрения обращений участников СВО и членов их семей в органы власти будут сокращены с 30 до 15 дней.

Законопроект депутаты готовы принять на февральской сессии заксобрания. Ранее сообщалось, что в повестку этой же сессии включена инициатива о наделении 44 участников ВОВ статусом почетного гражданина Забайкальского края.

Влад Никифоров, Иркутск

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