За 2024 год в Татарстане купили свыше 3 тыс. сельхозмашин на сумму более 12 млрд рублей

За 2024 год в Татарстане было приобретено свыше 3 тыс. сельхозмашин общей суммой более 12 млрд руб. По льготным программам «Росагролизинга» было закуплено 1,3 тыс. единиц сельхозмашин почти на 9 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщил министр ведомства Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2024 год в Татарстане купили свыше 3 тыс. сельхозмашин на более 12 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За 2024 год в Татарстане купили свыше 3 тыс. сельхозмашин на более 12 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего за 2024 год было приобретено:

530 единиц тракторов (74 из них по программам «Росагролизинга»);

113 единиц зерноуборочных комбайнов (80 из них по программам «Росагролизинга»);

45 единиц кормоуборочных комбайнов (10 из них по программам «Росагролизинга»);

2596 единиц прочей техники (1130 из них по программам «Росагролизинга»).

По словам господина Зяббарова, основное обновление сельхозтехники происходит благодаря республиканской программе технической и технологической модернизации.

Артём Дергунов