Новороссийская таможня ищет подрядчика для ремонта судна за 3,1 млн рублей

Новороссийская таможня объявила о проведении аукциона на ремонтные работы таможенного судна за 3,1 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 20 февраля 2025 года. Подрядчику предстоит выполнить работы по текущему (навигационному) ремонту таможенного судна ТС-100. Стоимость работ стартует от 3,1 млн руб. Заказчиком выступает новороссийская таможня. Источником финансирования указан федеральный бюджет.

Определить подрядчика новороссийской таможне предстоит 24 февраля 2025 года. К работам по ремонту таможенного судна он должен приступить с 10 марта 2025 года. Срок исполнения контракта – до 1 августа 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что администрация города-героя объявила о проведении аукциона на работы по содержанию автомобильных дорог и установку недостающих дорожных знаков. Сумма контракта превысит 11 млн руб. Финансирование осуществляется за счет местного бюджета.

Алена Воробьева