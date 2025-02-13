В Перми СвЖД восстанавливает исторический локомотив

Свердловская железная дорога (СвЖД) занялась восстановлением паровоза Ов-14, который был установлен в качестве исторического экспоната возле локомотивного депо на станции Пермь II в 1978 году. Кадрами процесса демонтажа локомотива СвЖД поделилась в своем телеграм-канале.

Отмечается, что локомотив уже снят с постамента и погружен на железнодорожную платформу. Специалисты проводят дефектовку и составляют план ремонтных работ. «Планируем вернуть “ветерана” в строй»,— подчеркнули в пресс-службе СвЖД.

Паровоз серии О — «Основной» — самый массовый локомотив на железных дорогах дореволюционной России. Было построено более 9 тыс. таких машин различных модификаций. Ов-14 был выпущен на Брянском машиностроительном заводе в 1910 году.