Сотрудники СКЖД зафиксировали на переездах более 40 нарушений правил

В январе 2025 года на Северо-Кавказской железной дороге дежурные по переездам зарегистрировали 43 нарушения автомобилистами правил дорожного движения, сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что в отношении семи водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушителей ПДД выявили специалисты магистрали и сотрудники ГИБДД во время совместных рейдов. Всего повели 31 рейд. Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий.

В прошлом месяце на СКЖД произошло пять ДТП, в которых пострадали четыре человека. «Для сравнения, в январе 2024 года было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, пострадавших не было», – отметили в пресс-службе.

Владимир Андреев