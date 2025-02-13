Сотрудники СКЖД зафиксировали на переездах более 40 нарушений правил
В январе 2025 года на Северо-Кавказской железной дороге дежурные по переездам зарегистрировали 43 нарушения автомобилистами правил дорожного движения, сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что в отношении семи водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Нарушителей ПДД выявили специалисты магистрали и сотрудники ГИБДД во время совместных рейдов. Всего повели 31 рейд. Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий.
В прошлом месяце на СКЖД произошло пять ДТП, в которых пострадали четыре человека. «Для сравнения, в январе 2024 года было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, пострадавших не было», – отметили в пресс-службе.