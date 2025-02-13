Зарубежные СМИ: Почему в ЕС с тревогой отнеслись к переговорам лидеров РФ и США?

Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о «немедленной подготовке переговоров по Украине». И предположил, что встретится с российским президентом в Саудовской Аравии. Глава Пентагона Пит Хегсет также отметил, что США считают нереальным возвращение Украины к границам 2014 года. И указал, что Вашингтон больше не будет уделять первоочередное внимание европейской и украинской безопасности. Европейские СМИ пишут о переговорном процессе Трампа и Путина с долей тревоги. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

С инаугурацией Трампа контакты ЕС и США почти прекратились, поэтому новость о звонке ошеломила европейских чиновников, пишет Bloomberg. Сторонники Киева назвали итоги беседы Путина и Трампа предательством. Европейцы также боятся, что не успеют повлиять на американского лидера до заключения сделки.

Кроме того, как сказал один чиновник, «у людей Трампа нет опыта общения с русскими, а переговорщики Путина десятки лет работали с США и учились в спецслужбах». В случае провала сделки Трамп пострадает лишь имиджево, а Брюссель столкнется с крепнущей армией у восточной границы. Российские заводы штампуют снаряды быстрее, чем они кончаются на передовой. Европейские же мощности не способны поглотить растущие оборонные бюджеты. Трамп уже дал понять, кто будет оплачивать регулирование. «США от России отделяет океан, у европейцев его нет»,— заявлял глава Белого дома.

Трамп бросил в НАТО финансовую гранату, подняв планку военных расходов до 5%, считает Politico. Польша и Прибалтика уже перешагнули этот порог. Британия и Северная Европа тратят на оборону больше 2%. Но остальное большинство не готово резко пожертвовать социальными программами. Все этого грозит НАТО расколом между «кошельками» и «безбилетниками». Та же Бельгия к 2034 году достигнет планки лишь в 2,5%. Трамп может подстегнуть эту вражду, если увяжет введение торговых пошлин с тратами конкретной страны на оборону. Многое будет зависеть от того, кто станет следующим канцлером Германии. Олаф Шольц говорил о рисках провоцирования Москвы. Фаворит избирателей Фридрих Мерц готов наращивать военные расходы.

За одну ночь Трамп отмел стратегию НАТО, заявлявшего, что Украина «на пути необратимого вступления в блок», отмечает CNN. Глава Пентагона Пит Хегсет, в частности, сообщил, что такое членство «не является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров». Министр обороны Британии, впрочем, отметил, что эти два тезиса не противоречат друг другу. А в Эстонии указали на то, что Хегсет не привел никаких сроков. Заявления Пентагона тем временем внимательно отслеживает Пекин. Там надеются на ослабление американского влияния в Азии. При Джо Байдене США сблизились с Японией, Южной Кореей и Филиппинами. Но теперь появился другой риск: внимание важного союзника Си Цзиньпина — России — Трамп может отвлечь на себя, пишет CNN.

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