В Ростове ЖК «Новый Быт» 1920-х годов признан объектом культурного наследия

В донской столице пятиэтажный жилой комплекс товарищества «Новый быт» признан объектом культурного наследия. Он был построен в конце 1920-х годов. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Старинный жилой комплекс расположен по просп. Соколова 21/19 и 23. Теперь он будет называться «Жилой комплекс рабочего жилищно-строительного кооператива “Новый Быт”». В соответствии со статусом объекта ОКН, любые строительные или земляные работы вблизи зданий запрещены. Исключение составляют работы, направленные на сохранение комплекса.

ЖК «Новый Быт» состоит из двух корпусов. Здания были возведены в 1928 году по проекту архитектора Михаила Кондратьева. В то время комплекс считался престижным и благоустроенным жильем.

Анастасия Казуков