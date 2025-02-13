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обновлено 13:42

В Ростове ЖК «Новый Быт» 1920-х годов признан объектом культурного наследия

В донской столице пятиэтажный жилой комплекс товарищества «Новый быт» признан объектом культурного наследия. Он был построен в конце 1920-х годов. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Старинный жилой комплекс расположен по просп. Соколова 21/19 и 23. Теперь он будет называться «Жилой комплекс рабочего жилищно-строительного кооператива “Новый Быт”». В соответствии со статусом объекта ОКН, любые строительные или земляные работы вблизи зданий запрещены. Исключение составляют работы, направленные на сохранение комплекса.

ЖК «Новый Быт» состоит из двух корпусов. Здания были возведены в 1928 году по проекту архитектора Михаила Кондратьева. В то время комплекс считался престижным и благоустроенным жильем.

Анастасия Казуков

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