Белоруссия сообщила о просьбах США об освобождении американцев

Белорусские власти все еще получают запросы от американской администрации об освобождении из-под стражи граждан США, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Так она прокомментировала освобождение Минском американца 12 февраля.

«Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы поступали и поступают»,— сказала Наталья Эйсмонт ТАСС. При этом она отметила, что Белоруссия старается сохранять эти вопросы конфиденциальными и посоветовала обращаться за деталями в Госдепартамент и Белый дом.

Накануне, 12 февраля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США добились освобождения двух человек из Белоруссии, один из которых работал на «Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательной организацией). Вчера же стало известно, что в рамках обмена в Россию вернется Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денег. За день до этого Россия освободила американца Марка Фогеля.

Лусине Баласян