Число террористических преступлений в Нижнем Новгороде выросло в 2,5 раза

За 2024 год в Нижнем Новгороде количество преступлений террористического характера выросло в 2,5 раза. Об этом говорится в отчете начальника городского УМВД Олега Соколова перед гордумой, имеющемся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно статистике городской полиции, в 2024 году зафиксировано 15 преступлений террористического характера против шести в 2023 году. Число преступлений экстремистской направленности не изменилось, их по-прежнему 11.

Количество заведомо ложных сообщений об актах терроризма сократилось с 227 до 185 — на 18,5%.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», общее количество преступлений в Нижнем Новгороде за 2024 год снизилось на 10,2%.

Галина Шамберина