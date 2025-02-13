В Башкирии полис ОСАГО исключат из перечня документов для регистрации авто
Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании 20 февраля рассмотрят законопроект об исключении полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) из списка документов, обязательных для регистрации автомобиля. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, изменения планируется внести в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Законопроект направлен на совершенствование процедуры госрегистрации автомобиля и устранение избыточных норм, отмечается в релизе.
«Исключение полиса ОСАГО из числа обязательных документов для регистрации автомобиля основано на логическом разделении двух действий: владение транспортным средством и его использование»,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев.
По его словам, покупка автомобиля не всегда предполагает его незамедлительную эксплуатацию. Транспортное средство может долго храниться на стоянке или в гараже, и тогда требование немедленного оформления страхового полиса является избыточным. При этом страхование автогражданской ответственности останется обязательным требованием для выезда на дороги.