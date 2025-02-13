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Регионы Поволжья привлекают больше иностранцев

За последний год количество посетивших Россию иностранцев увеличилось на 18% в сравнении с 2023-м. Традиционно лидируют гости из стран ближнего зарубежья (на их долю пришлось 43%), еще четверть визитеров — из Юго-Восточной Азии. МегаФон проанализировал данные о подключении иностранных абонентов к своей сети.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

На регионы Поволжья при этом приходится порядка 15% первых подключений иностранцев в России. Традиционно особенно активно здесь пользуются связью приезжие из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Китая и Турции.

По стране абсолютным лидером по числу въехавших абонентов стал Китай — каждый пятый иностранный гость был из Поднебесной, а годовой прирост составил 64%. Гонконг, идущий в статистике отдельной строкой, занял второе место по Юго-Восточной Азии, его жители посещали Россию в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия и Япония, которые показали равное количество гостей и их годовой прирост в 50%.

Лидерами среди стран ближнего зарубежья стали Казахстан, Беларусь и Таджикистан. При этом Казахстан и Беларусь продемонстрировали прирост за год на 23% и 12% соответственно, а Таджикистан потерял 11 пунктов.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки лидируют Объединенные Арабские Эмираты с приростом на 51%. На втором месте Турция, здесь показатели по количеству путешественников за год не изменились. На третьем месте Израиль, который потерял 4%. В целом, в 2024 году поток гостей из данного региона увеличился на треть относительно показателей 2023 года, составив, однако, лишь 6% от общего числа приехавших из-за рубежа.

Число посетивших Россию жителей европейских стран снизилось на 12% и составило 22% от общего числа иностранных абонентов. Тем не менее, отдельные страны показали рост: гостей из Болгарии в минувшем году оказалось больше на 123%, из Мальты — на 67%, из Италии — на 57%.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Гостей из стран Северной и Южной Америки, Австралии и Океании стало на 6% меньше, а их доля от общего числа составила лишь 1%. Регион тропической Африки, на который традиционно приходится менее полпроцента от числа зарубежных гостей, в 2024 году показал прирост роуминговой активности в 22%, причём по отдельным странам, таким как Кабо-Верде, Эфиопия и Нигер, отмечается рост в 5–6 раз, что, однако, объяснимо крайне малым числом гостей и эпизодичностью их поездок.

Чаще совершать обычные голосовые звонки предпочитают гости из ближнего зарубежья, в том числе Беларуси, Киргизии, Казахстана, и ряда европейских стран — Эстонии, Литвы, Италии, Финляндии. Мобильный Интернет наиболее популярен среди абонентов из стран Юго-Восточной Азии — Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Таиланда. У гостей из Китая, США, ОАЭ и Саудовской Аравии голосовой и пакетный трафик оказались более сбалансированы, однако и они следуют за общей тенденцией постепенного сворачивания голосовых услуг: в целом за год пакетный трафик гостей России вырос на 86%, тогда как голосовой лишь на 13%.

Чаще всего регионом первого въезда становилась Москва и область, на них приходится 34% первых подключений. За столицей следуют Северо-Запад и Дальний Восток — в каждом из этих регионов осуществляется приблизительно по четверти от всех первых включений.

АО «МегаФон»

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