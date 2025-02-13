Ярославцы пережили «барометрический удар»

В Ярославской области не произошло резкого скачка вызовов скорой помощи из-за повышенного атмосферного давления. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в прошедшие выходные атмосферное давление поднялось до 783 мм ртутного столба при норме в 750-760 мм. В Москве оно выросло до 775-777 мм ртутного столба, что стало рекордом.

Как сообщает Telegram-канал «SHOT», «Центральная Россия попала под «барометрический удар». «Барометрическом ударом» назвали высокое атмосферное давление. По данным канала, из-за него увеличилось число вызовов скорой помощи. Пациенты жаловались на потерю сознания, вялость, головную боль и кровотечение из носа.

«В нашем регионе резкого скачка вызовов скорой не отмечено»,— пояснили в минздраве Ярославской области.

Алла Чижова