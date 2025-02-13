В Приангарье возбуждено дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении инженера отдела капстроительства Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Ему предъявлены обвинения в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Согласно версии правоохранителей, в 2024 году фигурант дела с соучастниками незаконно увеличивал пороговую мощность приборов учета электроэнергии в частных дома на территории Иркутского района. По данным следствия, показатели были завышены с 15 кВт до 60 кВт. За это, говорится в сообщении, обвиняемый получал денежное вознаграждение.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела, жителю Приангарья вменяется в вину два эпизода, но «в дальнейшем речь будет идти о десятках». Сумма подношений за каждый «перепрошитый прибор учета» составляло около 60 тыс. руб.

Александра Стрелкова