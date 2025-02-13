Девять исторических зданий в Гаврилов-Ямском округе могут изъять у владельцев

Служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области подала иски в суд об изъятии у собственников девяти памятников культуры в Гаврилов-Ямском округе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Речь идет о шести зданиях в селе Великом — дом жилой Репниных, дом жилой, ансамбль усадьбы купца Бауткина, лечебный корпус земской больницы, хозяйственная постройка земской больницы, дом жилой кожзаводчика Бутикова, двух в селе Осенево — хозяйственная постройка, дом жилой, одном в Гаврилов-Яме — часовня при мануфактуре А.А. Локалова.

Причина иска — собственники не предпринимали мер по сохранению ОКН, что может привести к их утрате. Вывод был сделан по итогам осмотра памятников.

«Выявлены деформация фундаментов и цоколей, утрата декоративных элементов, трещины в стенах, разрушения кирпичной кладки, штукатурки, следы намокания. Некоторые здания вовсе не использовались и находятся в аварийном состоянии, а прилегающие к ним территории заросли деревьями и высокой травой, нуждаются в расчистке и благоустройстве»,— прокомментировала глава службы Светлана Охинцева.

Если суд удовлетворит иски службы, то здания вместе с участками под ними будут выставлены на продажу.

Напомним, что служба направила в суд около 100 исковых заявлений об изъятии объектов культурного наследия у недобросовестных собственников. В том числе, собственники могут лишиться здания мельницы Крохоняткиных – Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1) и лавок Старого гостиного двора на улице Первомайской в Ярославле.

Алла Чижова