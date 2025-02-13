Прокуратура отменила уголовное дело по факту незаконного приговора школьнику из Уфы

Как стало известно «Ъ-Уфа», заместитель прокурора Башкирии отменил уголовное дело, возбужденное Первым отделом по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Поводом для расследования было незаконное привлечение к уголовной ответственности уфимского подростка Константина Носырева за попытку сбыта наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователь СКР пытался отменить решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но прокурор Башкирии, а затем заместитель прокурора России оставили постановление в силе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал подростка, которому тогда было 15 лет, виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам в воспитательной колонии. Обвинительный приговор был вынесен несмотря на то, что подросток не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления.

В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский районный суд вновь вновь признал подростка виновным, но в начале апреля апелляционная инстанция отменила приговор за отсутствием состава преступления. Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку.

За незаконное уголовное преследование и осуждение Константин Носырев требовал с Минфина РФ компенсацию морального вреда в 100 млн руб. Ему удалось взыскать только 3 млн руб.

Венера Хисамова