Удмуртия заняла 6 место в ПФО по уровню зарплаты на производстве

Удмуртия заняла 6 место в ПФО по уровню зарплат на производстве. Ее средний размер в регионе составил 81,4 тыс. руб. в месяц. По данным сервиса hh. ru самый высокий доход с начала 2025 года зафиксирован у токарей — 140 тыс. руб, что на 20% выше, чем в начале 2024 года, и электромонтажников – 139, 3 тыс. руб. с ростом на 54%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сфера производства и сервисного обслуживания вошла в топ-3 по количеству вакансий в ПФО по итогам 2024 года. За год было опубликовано 365, 3 тыс. вакансий — это 10% от общего объема предложений.

С начала 2025 года в производственной сфере на предприятиях округа появилось 40 тыс вакансий. Медиана зарплаты составила 90 тыс. руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Самая высокая зарплата в производственной сфере предлагается в Башкортостане — 120 тыс. руб.

Самую высокую зарплату в ПФО предлагают токарям, фрезеровщикам — 159,6 тыс. руб. и электромонтажникам — 128,7 тыс. руб. По регионам самый большой доход токари могут получить в Марий Эл — 199 тыс. руб., электромонтажники в Саратовской, Кировской областях, Пермском крае и Башкортостане — 144 тыс. руб.