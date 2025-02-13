В Челябинской области самыми высокооплачиваемыми рабочими стали водители

В январе 2025 года среди рабочих профессий самыми высокооплачиваемыми стали водители. В топ-3 также попали строители и специалисты в сфере автобизнеса, сообщает «Авито Работа».

Среди водителей больше всего могут зарабатывать дальнобойщики. К январю этого года их зарплаты выросли на 41% к аналогичному периоду 2023 года, в среднем они зарабатывают 199,6 тыс. руб. в месяц. Далее идут экспедиторы (+24%; 121,1 тыс. руб.) и водители погрузчиков (+37%; 114,5 тыс. руб.). Среди строительных вакансий самая высокая зарплата — у арматурщиков. Она находится на уровне 124 тыс. руб., увеличившись за год на 24%. Также на высокое жалованье могут рассчитывать бетонщики (+3%; 102,8 тыс. руб.) и плиточники (+8%; 98,2 тыс. руб.). В сфере автомобильного бизнеса самая высокая зарплата у автомаляров. К январю 2025 года она в среднем составляла 111,8 тыс. руб., увеличившись за год на 7%. В топ-3 вакансий также вошли автожестянщики (+20%; 105,3 тыс. руб.) и автомеханики (+15%; 101,1 тыс. руб.).

Виталина Ярховска