Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за сбыт наркотиков

Трое участников организованной преступной группы в возрасте от 33 до 43 лет обвиняются в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что члены преступной группы получали оптовые партии синтетического наркотика и распространяли его через тайники в Южном районе города-героя. Распространением наркотических средств участники преступной группы занимались через Интернет.

Один из обвиняемых, 36-летний фигурант уголовного дела, получал информацию о местонахождении оптовых партий запрещенного вещества, доставлял их в Новороссийск и фасовал на разовые дозы. Позднее он приобщил к незаконному обороту наркотиков своего 43-летнего знакомого. Еще один фигурант дела, 22-летний местный житель, занимался доставкой и оборудованием тайников-закладок для распространения наркотических средств.

При проведении обысков в квартирах злоумышленников были изъяты производное N-метилэфедрона, общей массой около 450 граммов, производное эфедрона, общей массой свыше 12,5 граммов, а также более полутора граммов спайса.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Алена Воробьева