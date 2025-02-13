СКР создал новое следственное управление в Донецке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Херсонской области, сообщили «Ъ» в пресс-службе СКР. Первый зампредседателя СКР Эдуард Кабурнеев доложил о создании 7-го следственного управления ГСУ СКР.

Новое управление расположилось в Донецке. Ожидается, что оно позволит усилить присутствие ведомства в новых регионах и повысить уровень координирующей роли центрального аппарата. Это должно увеличить эффективность комитета при расследовании сложных преступлений со множеством эпизодов, а также преступлений украинских военнослужащих.

Первые следственные управления СКР в новых регионах создали в октябре 2022 года: тогда господин Бастрыкин подписал приказ о создании СУ СКР в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В марте 2023 года сообщалось, что на работу СКР в новых регионах выделили более 2 млрд руб.

Никита Черненко