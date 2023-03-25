Правительство выделило более 2 млрд руб. на работу СКР в новых регионах

Правительство России выделило 2,01 млрд руб. на содержание, материально-техническое обеспечение и осуществление полномочий Следственного комитета РФ (СКР) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В августе СКР создал в Донецке следственный отдел. Предполагалось, что он будет работать на занятых Россией территориях.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. 30 сентября Владимир Путин подписал соглашения о вхождении этих регионов в состав РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в феврале заявил, что следственные органы уже приступили к исполнению служебных обязанностей в новых регионах. «Уже назначены первые заместители руководителей новых управлений, которые в настоящее время исполняют обязанности руководителей»,— сообщил тогда глава Следственного комитета России.

Эрдни Кагалтынов