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Коммерсантъ FM
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В Иркутске возбуждено дело о вмешательстве в критическую инфраструктуру РФ

Сотрудниками СУ СКР по Иркутской области задержан инженер отдела капстроительства Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Ему предъявлено обвинение в совершении нескольких эпизодов преступления по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»). В истории региона ранее был только один случай возбуждения дела по этой статье, однако до суда оно не дошло.

«По версии следствия, в 2024 году инженер ИЭСК с соучастниками несанкционированно увеличивал пороговую мощность приборов учета электроэнергии частных домовладений в Иркутском районе с 15 кВт до 60 кВт. За это он получал вознаграждение»,— отмечается в официальном сообщении регионального управления СКР.

В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что в ходе обысков у 40-летнего подозреваемого изъяли сотовый, с помощью которого, предположительно, «осуществлялись противоправные действия». Соучастников преступления разыскивают.

Источник «Ъ», знакомый с ходом расследования дела, добавляет, что сейчас фигуранту вменяется в вину два эпизода, но «в дальнейшем речь будет идти о десятках». Сумма вознаграждения за каждый «перепрошитый прибор учета» составляла около 60 тыс. руб., услугами фигуранта пользовались застройщики, председатели СНТ, владельцы частных домов.

В ИЭСК «Ъ» сообщили, что сотрудники отдела экономической безопасности компании также принимали участие в выявлении подозреваемого и пресечении его деятельности. В настоящее время гражданам, которым поставили приборы учета с измененными конфигурациями, «специалисты переустанавливают оборудование».

Влад Никифоров, Иркутск

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