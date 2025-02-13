Суд в Удмуртии запретил размещать информацию о продаже SIM-карт без паспорта
Юкаменский райсуд Удмуртии по иску прокурора признал информацию о продаже SIM-карт без предоставления паспорта, размещенную в Интернете, запрещенной. Об это сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
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Поскольку при таких продажах не используется электронная или квалифицированная электронная подпись, подтверждающая личность покупателя, суд счел, что это угрожает безопасности государства. Решение суда направили в Управление Роскомнадзора по Удмуртии для выявления сайтов с запрещенной информацией.