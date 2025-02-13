Главой Игринского района УР стал экс-замглавы по строительству Михаил Жарков

Главой Игринского района Удмуртии стал Михаил Жарков. Ранее он занимал пост замглавы администрации района по строительству, архитектуре и муниципальному хозяйству. Об это сообщил в Telegram руководитель администрации Главы и правительства республики Александр Журавлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Журавлев, Telegram Фото: Александр Журавлев, Telegram

«Всего в установленные сроки заявилось 5 кандидатов. В финал конкурса вышли двое. По итогам голосования подавляющее большинство поддержало кандидатуру Михаила Анатольевича», — написал господин Журавлев в сообщении.

С 2020-2021 гг Михаил Жарков был начальником управления по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Игринского района, до этого — начальником отдела строительства и архитектуры того же района.