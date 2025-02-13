В Ярославской области создадут рабочую группу по вопросам сохранения ОКН
В Ярославской области намерены образовать рабочую группу по вопросам сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Проект постановления размещен на сайте правительства региона.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Целью создания рабочей группы называется оптимизация работы по разрешению вопросов, возникающих в правоотношениях в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН.
Группа должна обеспечить взаимодействие и согласованность органов исполнительной власти, функционально подчиненных учреждений и органов местного самоуправления, а также готовить предложения по разработке изменений в НПА в области охраны ОКН, анализировать физическое состояние исторических зданий и обсуждать условия и требования договоров купли-продажи памятников.
Руководителем рабочей группы будет зампред областного правительства Татьяна Потемкина, которая курирует областную службу охраны ОКН.