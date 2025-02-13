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В Ярославской области создадут рабочую группу по вопросам сохранения ОКН

В Ярославской области намерены образовать рабочую группу по вопросам сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Проект постановления размещен на сайте правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Целью создания рабочей группы называется оптимизация работы по разрешению вопросов, возникающих в правоотношениях в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН.

Группа должна обеспечить взаимодействие и согласованность органов исполнительной власти, функционально подчиненных учреждений и органов местного самоуправления, а также готовить предложения по разработке изменений в НПА в области охраны ОКН, анализировать физическое состояние исторических зданий и обсуждать условия и требования договоров купли-продажи памятников.

Руководителем рабочей группы будет зампред областного правительства Татьяна Потемкина, которая курирует областную службу охраны ОКН.

Алла Чижова

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