К чемпионату России по горнолыжному спорту AI-сервисы усилили безопасность склонов курорта «Манжерок»

Умные решения Сбера помогут усилить безопасность спортсменов, туристов и любителей активного отдыха на туристических объектах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

AI-сервисы* объединены в систему: решения на базе компьютерного зрения способны анализировать данные с видеокамер наблюдения, аудио-сервисы анализируют радиоэфир, а геосервисы отслеживают местонахождение спасателей. К чемпионату России по горнолыжному спорту, который впервые проходит на курорте «Манжерок» с 13 по 16 февраля 2025 года, присутствие камер на трассах для умной системы увеличили до 85%.

AI-сервисы помогают отслеживать ситуацию на туристических объектах, чтобы в случае необходимости оперативно среагировать и оказать необходимую помощь. Так, AI-спасатель помогает туробъектам оперативно реагировать на любые негативные события на горнолыжных склонах: падения, столкновения, выезд за пределы трасс и т. д.

В настоящий момент уникальный комплекс решений пилотируется на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай. Если происходит инцидент, система мгновенно подает сигнал о происшествии спасателям и передает им по рации команды на естественном языке.

Станислав КУЗНЕЦОВ, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Каждый спортсмен, турист и любитель активного отдыха должен чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в том, что при необходимости ему вовремя окажут помощь. Технологии искусственного интеллекта помогают нам обеспечить такую защиту. Этой зимой мы начали применять новые AI-решения на склонах курорта "Манжерок" на Горном Алтае. Также планируем расширить применение умных технологий на летних трассах курорта, чтобы обеспечить безопасность на велосипедных и пешеходных маршрутах. Уверен, искусственный интеллект способен оказать неоценимую помощь в развитии и туристической инфраструктуры страны».

Владимир ЩЕРБИНИН, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок»:

«Безопасность гостей – наш главный приоритет. Именно поэтому мы используем передовые технологии. Внедрение технологий на базе искусственного интеллекта не только повышает безопасность курорта, но и создает более комфортные условия для гостей.

ИИ сегодня нам помогает определить неуверенное катание, нарушение скоростного режима на трассе и другие ситуации, которые могут привести к падениям и травмам. Если что-то пойдет не так, система мгновенно подаст сигнал о происшествии и направит ближайшего спасателя к месту возникновения инцидента, и гостю будет оказана вся необходимая помощь».

AI-система в режиме реального времени отображает ситуацию на цифровом двойнике склонов. Это помощник, который позволяет координировать действия и гарантировать максимально быстрое оказание квалифицированной помощи.

Например, если человек дольше 10 секунд лежит на склоне, то система распознает это как инцидент и подает сигнал спасателям. В случае подтверждения внештатной ситуации, спасатели максимально оперативно в среднем за 3 минуты, прибывают на место происшествия. В этом году команда спасателей курорта сертифицирована как профессиональное аварийно-спасательное формирование, подготовлено и экипировано по международным стандартам на уровне МЧС. Сертификация не обязательна, но это может стать новым уровнем сервиса на туристическом рынке страны.

Кроме того, в этом сезоне курорт первым в мире начал использовать для ограждения трасс сети с люминесцентным покрытием, которые повышают безопасность катания в плохую погоду и вечернее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

AI-сервисы могут работать как в облаке, так и интегрироваться в действующую IT-инфраструктуру. Они разработаны и запатентованы Центром искусственного интеллекта Блока «Сервисы» Сбера. Умные решения также способны выявлять неуверенное катание людей на склонах, нарушение ими скоростного режима и другие рисковые ситуации, которые могут привести к падениям и травмам. Таким туристам можно рекомендовать пройти обучение с инструктором или сменить трассу на более легкую.

В будущем планируется расширить функционал AI-сервисов. Например, умные решения смогут помочь оптимизировать загруженность подъемников, ресторанов, пунктов проката и работу ресепшен. Пилотная эксплуатация AI-сервисов на горнолыжных склонах курорта «Манжерок» продлится до 31 марта на основе собранных данных с 60 камер видеонаблюдения Сбер продолжит обучение нейросетевых моделей.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» — это уникальный проект современного российского туризма, который предлагает высококачественный отдых на стыке природы и комфорта. Расположенный в живописной местности Республики Алтай, курорт стал настоящей жемчужиной для любителей активного отдыха и семейного времяпрепровождения. На курорте работает более 50 км трасс различной сложности, 5 канатных дорог и современная система искусственного оснежения.

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*Сервисы Искуственного Интеллекта

ООО «Курорт Манжерок»