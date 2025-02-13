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В Ярославле сегодня ночью перекроют проспект Октября

В Ярославле в ночь с 14 на 15 февраля на четыре часа перекроют одну из главных городских магистралей — проспект Октября. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Движение транспортных средств будет прекращено 14 февраля с 01:00 до 04:00 на участке проспекта Октября в обоих направлениях от дома № 72А/2 до дома № 71 и на участке улицы Чехова в районе пересечения с проспектом Октября.

В это время на указанных участках будет проводить работы ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» по демонтажу проводов воздушных линий.

Антон Голицын

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