В Ярославле сегодня ночью перекроют проспект Октября

В Ярославле в ночь с 14 на 15 февраля на четыре часа перекроют одну из главных городских магистралей — проспект Октября. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Движение транспортных средств будет прекращено 14 февраля с 01:00 до 04:00 на участке проспекта Октября в обоих направлениях от дома № 72А/2 до дома № 71 и на участке улицы Чехова в районе пересечения с проспектом Октября.

В это время на указанных участках будет проводить работы ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» по демонтажу проводов воздушных линий.

Антон Голицын