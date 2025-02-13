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Коммерсантъ FM
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Кравцов: регионы-лидеры по строительству школ могут курировать отстающие субъекты

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил регионам, преуспевающим в ремонте и строительстве школ, курировать работ в отстающих субъектах. В числе тех, кто не выполнил план по модернизации школ в 2024 году, господин Кравцов назвал Кировскую, Челябинскую, Сахалинскую области, Якутию и др. В числе преуспевающих субъектов — Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Краснодарский край, Чечня и Дагестан.

«Я думаю, что можно тот механизм, который есть в этих регионах, предложить, и кураторство может быть со стороны этих регионов над теми регионами, которые находятся в "красной зоне"»,— сказал министр на Всероссийском штабе «Единой России» по президентской программе модернизации учреждений образования. Как именно регионы должны «курировать» строительство школ — господин Кравцов не уточнил.

Поздние сроки ввода школ в эксплуатацию министр назвал «провалом». Он отметил, что «красную зону» возглавляет Кировская область, где не завершены работы в пяти школах и имеются «долги» с 2023 года. Три объекта не введены также в Новосибирской области, в связи с чем в регионе были уволены министры. Кто именно — господин Кравцов не уточнил. «Большим разочарованием прошлого года» министр также назвал ситуацию в Кемеровской области.

По данным, представленным секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, с 2019 года по всей России введено в эксплуатацию более 1,6 тыс. школ. В 2024 году было построено 293 школы. Порученный президентом Владимиром Путиным показатель 1,3 тыс. новых школ к концу прошлого года был перевыполнен на 25%, отметил господин Якушев.

Полина Мотызлевская

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