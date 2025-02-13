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На улице Макаренко в Сочи на 70% завершены противооползневые работы

Противооползневые работы в районе многоквартирного дома на улице Макаренко в Сочи выполнены на 70%, сообщил подрядчик в ходе выездного совещания с участием главы города Андрея Прошунина. Аварийно-восстановительные работы после оползня, сошедшего вблизи многоквартирного дома №8Б/8, планируют завершить до мая 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Работы, начатые в 2021 году, корректировались из-за продолжающейся подвижки грунта. По словам мэра, склон стабилизирован, угрозы для жителей нет. С территории вывезено около 18 тыс. тонн грунта, его движение сдерживают два бетонных укрепления протяженностью 70 м и система грунтовых фиксаторов.

На финальном этапе запланировано создание анкерного поля из 498 свай, треть из которых уже установлена. Параллельно ведется монтаж сетчатого ограждения и системы водоотведения. Завершение работ намечено на май.

Вячеслав Рыжков

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