Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в порту

Горожан и гостей Новороссийска предупреждают о проведении учений в акватории морского порта 13 февраля в период с 21:00 до 23:00 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В связи с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани в Новороссийске будут слышны звуки стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Боевые учения проходили в акватории морского порта в Новороссийске два дня подряд, 10 и 11 февраля. Военные отрабатывали практические действия по отражению нападения катеров и БПЛА с выполнением стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Алена Воробьева