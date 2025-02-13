Тольяттинский наркодилер задержан при обустройстве тайников в Жигулевске

В Жигулевске задержан ранее судимый 31-летний житель Тольятти. Мужчина, находясь возле гаражно-строительного кооператива, раскапывал снег, чем привлек внимание правоохранителей, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время личного досмотра из одежды тольяттинца были изъяты 14 свертков с порошком и телефон с фотографиями геолокаций тайников. В ходе осмотра оборудованных тайников полицейские нашли еще 41 сверток.

Согласно проведенному исследованию, из одежды изъяли наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой около 20 граммов. По изъятому из тайников эксперты продолжают проводить химическую экспертизу.

Безработный, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления тольяттинец признался, что наркотики приобрел через интернет с целью дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, задержанный заключен под стражу.

Алексей Алексеев