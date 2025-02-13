СКР возбудил уголовное дело по факту гибели горняков в Соликамске

СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 13 февраля 2025 года в калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения пород были смертельно травмированы два работника рудника.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изымаются объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся иные следственные и процессуальные действия.