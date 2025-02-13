Конкурсная комиссия оставила трех кандидатов на пост мэра Бердска

Сессия горсовета Бердска выберет нового мэра второго по численности населения города Новосибирской области из трех кандидатов. Итоги отбора кандидатов конкурсная комиссия подвела 13 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Бердска

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Виды Бердска

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

За пост мэра продолжат борьбу коммерческий директор ООО «СЗ «СтройРегионСервис» Семен Лапицкий, вице-мэр Искитима Вячеслав Бесхлебный и пенсионер Александр Трушакин. Всего на конкурс было допущено девять человек из 10, подавших заявления на участие.

Как писал «Ъ-Сибирь», глава Бердска Роман Бурдин досрочно ушел в отставку в середине декабря прошлого года. Затем он был назначен министром региональной политики Новосибирской области. Администрацией города в настоящее время руководит первый вице-мэр Сергей Лавров.

Сессия бердского горсовета состоится также 13 февраля.

Валерий Лавский