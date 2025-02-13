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Легкоатлеты из Сочи завоевали золото на Всероссийских соревнований по метаниям

Сочинские легкоатлеты заняли первые места на Всероссийских соревнованиях по метаниям «Памяти А. Лунева». Мероприятие проводили на стадионе СК «Юность» в Сочи в рамках серии соревнований «Зимние метания», сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Среди юниорок до 20 лет первое место заняла Ангелина Литвинова, метнув молот на 61,69 м. В категории девушек до 18 лет Дарья Цвигун показала лучший результат в метании копья (41,37 м).

В соревнованиях среди юношей до 18 лет Ван Григорян завоевал первое место в метании диска (54,13 м). Бронзовую медаль в этой же категории получил Николай Парахненко, метнув молот на 63,62 м.

Все сочинские спортсмены установили личные рекорды.

Мария Удовик

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