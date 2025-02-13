Власти Сочи за три дня планируют принять около 70 тысяч туристов

В Сочи с 14 по 16 февраля планируют принять около 70 тыс. туристов. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу мэрии, спрос на поездки на курорт в феврале остается на уровне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Загрузка коллективных средств размещения в Сочи составит около 67%. Владельцы гостиниц в горном кластере ожидает загрузку на уровне 75%.

В январе 2025 года Сочи посетили более 711 тыс. гостей. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На курорте работают 667 коллективных средств размещения более чем на 92 тыс. койко-мест. В их числе 51 санаторий, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, а также 476 малых отелей и гостевых домов.

Татьяна Ручкина