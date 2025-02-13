Прокуратура защитила жилищные права инвалида и ребенка в Новороссийске

Кассационный суд отменил решение о сносе жилого помещения в Новороссийске после вмешательства прокуратуры Краснодарского края. В доме, признанном самовольной постройкой, проживают инвалид и несовершеннолетний, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приморский районный суд Новороссийска в июле 2024 года отказал в удовлетворении иска местного жителя о признании соседского дома самостроем. Однако в октябре судебная коллегия по гражданским делам Кубани отменила решение.

Прокуратурой установлено, что апелляционный суд не учел возможность устранения нарушений строительных норм путем усиления несущих конструкций. Также в материалах дела отсутствовали доказательства угрозы жизни и здоровью жителей, не была дана оценка соблюдению прав несовершеннолетней.

По мнению надзорного ведомства, суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права. Прокурор Краснодарского края внес кассационное представление, которое удовлетворили. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение под контролем прокуратуры.

Нурий Бзасежев