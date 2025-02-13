В Сочи повысились цены на первичное жилье на 8,8%

В январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра в Сочи составила 441,5 тыс. руб. За месяц цены выросли на 8,8%, или 35,5 тыс. руб., следует из данных исследования агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года стоимость метра оценивалась в 405,9 тыс. руб. При этом в годовом выражении наблюдается снижение на 3,5% — с 457,4 тыс. руб. в январе 2024 года.

Разница между минимальной и максимальной стоимостью кв. м в новостройках Сочи достигает десятикратного размера. Самый доступный метр можно приобрести за 330,9 тыс. руб., максимальная цена достигает 3,2 млн руб.

Минимальная стоимость квартиры на первичном рынке курорта составляет 8,9 млн руб. за студию площадью 31 кв. м в Лазаревском районе.

Анна Гречко