Погибшие горняки проводили регламентные работы по осмотру ствола шахты

13 февраля 2025 года в 10 часов местного времени в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Уралкалий».

Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме. «Уралкалий» выражает соболезнования семьям погибших сотрудников.

Соликамская городская прокуратура начала проверку произошедшего ЧП. На место происшествия для координации работы оперативных служб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.